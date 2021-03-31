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Программа по развитию центра Москвы в 2020 году была перевыполнена на 3 процента
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Программа по развитию центра Москвы в 2020 году была перевыполнена на 3 процента

Виктория Родимкина

Город

В прошлом году был составлен перечень мероприятий по комплексному обустройству и развитию центра Москвы в рамках реализации госпрограммы «Градостроительная политика». Об этом рассказал первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов в среду, 31 марта.

По его словам, в 2020 году программа по развитию ЦАО была перевыполнена на три процента, этот показатель равнялся 103 процентам.

Дмитрий Стулов пояснил, что программа на 2021 год была утверждена 16 марта заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым. Реализацию программы ведут по четырем направлениям.

Так, рассматриваются показатели ввода недвижимости и реконструкции в центре столицы.

— В 2021 году запланировано строительство и реконструкция 45 объектов общим объемом 665 тысяч квадратных метров, — сказал Дмитрий Стулов.

Также в столице планируется развивать транспортную инфраструктуру, формировать внешний облик города, а также уделять внимание зонам охраны объектов культурного наследия.

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