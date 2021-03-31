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Около 200 пешеходных переходов собираются организовать в Москве до конца года
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Около 200 пешеходных переходов собираются организовать в Москве до конца года
В Москве до конца 2021 года планируется построить еще 200 пешеходных переходов. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале в среду, 31 марта.
В пресс-службе отметили, что безопасные дороги начинаются с пешеходных переходов. Обустройством таких переходов занимается Центр организации дорожного движения. Там учитывают множество факторов: интенсивность движения машин, пешеходов, ширину проезжей части и другие.
— В прошлом году в городе появилось 300 новых переходов, в планах на этот — еще 200, — уточнили в сообщении.
В Дептрансе добавили, что москвичи могут поучаствовать в выборе мест размещения переходов для пешеходов.
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