Около 200 пешеходных переходов собираются организовать в Москве до конца года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

— В прошлом году в городе появилось 300 новых переходов, в планах на этот — еще 200, — уточнили в сообщении.

В Дептрансе добавили, что москвичи могут поучаствовать в выборе мест размещения переходов для пешеходов.

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