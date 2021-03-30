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Водители в Москве стали в два раза чаще пропускать пешеходов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Водители в Москве стали в два раза чаще пропускать пешеходов

Виктория Родимкина

Транспорт

В столице водители стали в два раза чаще пропускать пешеходов. Об этом свидетельствует статистика за январь и февраль 2021 года, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 30 марта.

Уточняется, что это результат установки дорожных камер, которые фиксируют нарушения, связанные с непропуском пешеходов.

— Чтобы прогулки по городу становились безопаснее, мы постоянно совершенствуем пешеходную инфраструктуру: выявляем места, где не хватает искусственных неровностей, строим островки безопасности и подсвечиваем переходы, — сообщили в дептрансе.

Ранее московских водителей предупредили о сильном ветре и дожде.

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