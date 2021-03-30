Названы пять непростительных «весенних» ошибок автомобилистов

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Эксперты считают, что подготовка автомобиля к весне требует не меньшей тщательности, чем накануне зимы, и составили топ-5 самых распространенных ошибок, которые допускают автомобилисты.

Самой примитивной и обидной ошибкой водителя весной считается игнорирование проверки состояния клемм аккумулятора, которые за зиму сильно окисляются из-за реагентов. От этого портится электрический контакт, что приводит к затруднению процесса заряда аккумулятора, а также запуска мотора. Чтобы исправить ситуацию, следует зачистить клеммы мелкой наждачкой.

Такая же проблема имеет место и с клеммами генератора. Он более подвержен негативному воздействию соленой воды, так как находится ближе к земле. Окислившиеся контакты ухудшают заряд аккумулятора. К тому же могут начаться проблемы с питанием электроэнергией бортовых приборов.

Третьей ошибкой считается игнорирование контроля уровня хладагента в системе кондиционера, так как его недостаток может привести к выходу из строя климатической системы. Хладагент используется также для охлаждения и смазывания компрессора. В итоге он может перегреться, а его замена влетит в копеечку.

Также большинство автомобилистов забывают взглянуть весной на воздушный фильтр. А ведь, скорее всего, на его состоянии отразилась езда в условиях грязи и слякоти, и он требует замены.

Пятой проблемой, которая зачастую остается проигнорированной автолюбителями, является радиатор охлаждения мотора. Чаще всего даже опытные владельцы уделяют все внимание радиатору кондиционера, так как он берет на себя основной удар от камней и мусора, летящих в «морду» авто. Однако из-за его маленького размера достается и его «большему собрату». А появившиеся зимой повреждения могут привести к неожиданному «закипанию» в дорожном заторе на летней жаре, сообщает «Автовзгляд».

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