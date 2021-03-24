Синоптик рассказал, когда москвичи смогут поменять шины на летние

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Горожане смогут начать смену шин на летние комплекты 10 апреля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 24 марта.

— Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин, — поделился он.

К этой дате среднесуточная температура в городе будет выше пяти градусов тепла — именно при таком показателе наступает момент, когда летние шины обретают нужные свойства, отмечает РИА Новости.

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