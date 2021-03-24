Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик рассказал, когда москвичи смогут поменять шины на летние
Фото: Вечерняя Москва

Синоптик рассказал, когда москвичи смогут поменять шины на летние

Иван Юминов

Город

Горожане смогут начать смену шин на летние комплекты 10 апреля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 24 марта.

— Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин, — поделился он.

К этой дате среднесуточная температура в городе будет выше пяти градусов тепла — именно при таком показателе наступает момент, когда летние шины обретают нужные свойства, отмечает РИА Новости.

Читайте также: В ЦОДД дали рекомендации столичным автомобилистам по замене зимней резины

синоптиклетняя резинасмена резины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте