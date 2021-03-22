В ЦОДД дали рекомендации столичным автомобилистам по замене зимней резины

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Центр организации дорожного движения правительства Москвы советует автовладельцам пока не менять зимние шины, несмотря на календарное наступление весны. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Водителям стоит сперва дождаться стабильной плюсовой температуры и прекращения ее перепадов между отрицательными и положительными значениями. До конца недели температура не превысит плюс 8 градусов.

Ранее синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в столице из-за гололедицы.

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