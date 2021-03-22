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В ЦОДД дали рекомендации столичным автомобилистам по замене зимней резины
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

В ЦОДД дали рекомендации столичным автомобилистам по замене зимней резины

Елизавета Борисова

Транспорт

Центр организации дорожного движения правительства Москвы советует автовладельцам пока не менять зимние шины, несмотря на календарное наступление весны. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Водителям стоит сперва дождаться стабильной плюсовой температуры и прекращения ее перепадов между отрицательными и положительными значениями. До конца недели температура не превысит плюс 8 градусов.

Ранее синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в столице из-за гололедицы.

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