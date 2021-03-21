«Весенние рельсы»: синоптик рассказал, когда в Москву придет солнце и тепло

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Теплая и солнечная погода придет в столицу в среду, 24 марта. До этого времени в городе будет царить снежный циклон. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что грядущая неделя в Центральной России охарактеризуется перестройкой атмосферных процессов на «весенние рельсы».

— Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры, — пояснил Тишковец.

По словам синоптика, 22 и 23 марта до утра температура ожидается от нуля до минус 5 градусов, днем до трех градусов тепла. Ночь на среду, 24 марта, окажется самой холодной. Столбик термометра опустится до минус 9 градусов. Однако уже днем температура поднимется до плюс 6. Впоследствии в ночное время столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки. Ежедневно после полудня воздух станет прогреваться. К концу грядущей недели ожидается до плюс 10 градусов.

Таким образом, по словам Тишковца, метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта. Это на два дня раньше положенного срока по старому климатическому стилю и на четыре дня позже по новому климату, передает РИА Новости.

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