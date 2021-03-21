«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждения касаются и Московской области.

— Уровень погодной опасности — «желтый». Гололедица, — говорится в сообщении.

Уточняется, что период предупреждения будет действовать до 11:00 23 марта.

Кроме того, в Москве и Подмосковье сохранится ветреная погода с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение о ветре сохранится до 05:00 понедельника, 22 марта.

Ранее метеоролог заявил, что в столичном регионе в ближайшие дни ожидается переменчивая и пасмурная погода со снегом и гололедицей. Однако уже в конце недели в город придет весна.

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