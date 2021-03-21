«В воздухе запахнет весной»: синоптик назвал самые теплые дни предстоящей недели

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столичном регионе в ближайшие дни ожидается переменчивая и пасмурная погода со снегом и гололедицей. Однако уже в конце недели в город придет весна. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Анатолий Голубев.

По словам эксперта, активный атлантический циклон обусловит изменчивый характер погодных условий на территории Центрального федерального округа. Среднесуточная температура в столице ожидается ниже нормы на 3–4 градуса.

Так, в понедельник, 22 марта, в столице ожидается пасмурная и туманная погода, в ночные часы столбики термометра покажут 0 — минус 2 градуса. Днем температурные показатели достигнут минус 1 — 0 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Атмосферное давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Вечером — небольшой снег.

— В понедельник чуть потеплеет, местами пройдет небольшой снег, ожидается переменчивая облачность. Столбики термометра ночью покажут минус 2–4 градуса. А днем температурные показатели достигнут 0 — плюс 2 градусов. Ветер северный, умеренный, с порывами до 4–5 метров в секунду, — отметил Голубев.

Со вторника, по словам собеседника «Вечерней Москвы», в городе начнет ощущаться тепло, а в «воздухе запахнет весной».

— С 23 марта в столице произойдет переломный момент: снежный циклон уступит место ясной и теплой погоде. В этот день ожидается переменная облачность, ночью — минус 2–4 градуса, а днем плюс 1–2, — сказал специалист. — Ветер будет дуть северный, умеренный.

Температура воздуха в середине недели, 24 марта, в дневные часы прогреется до плюс 3–5 градусов, а ночью похолодает до минус 6–8 градусов. При этом ветер будет слабым.

— Начиная с четверга Москву покинут минусовые показатели и температура не будет уже опускаться ниже нуля, — уточнил специалист.

Так, 25 марта столичный регион ждет пасмурная погода с положительными показателями — плюс 1–2 градуса — в ночное время суток. Днем потеплеет до плюс 4–6 градусов. Западный ветер будет дуть с порывами до 3–4 метров в секунду.

В конце недели город накроет туманом. Ожидается, добавил Голубев, пасмурная погода с небольшим дождем:

— 26 и 27 марта в Москву наконец-то придет настоящая климатическая весна. Ночью в эти дни будет плюс 1–3 градуса, а днем — плюс 4–6 градусов. Можно сказать, что зима отступает.

Эксперт отметил при этом, что в данный период ожидается резкое повышение атмосферного давления, поэтому людям, страдающим от погодных перепадов, необходимо помнить о приеме рекомендованных врачами препаратов для улучшения самочувствия.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности.

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