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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

Юлия Курганова

Город

Гидрометцентр РФ продлил до воскресенья, 21 марта, желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до 11:00 воскресенья, 21 марта. Ранее оно действовало до полудня субботы, 20 марта.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — сказано в сообщении.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра. Жителей столичного региона предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду.

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Подмосковьегололед«желтый » уровень опасности
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