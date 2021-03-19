«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 21 по 22 марта. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 00:00 21 марта до 12:00 22 марта.

Кроме того, в Москве и Подмосковье до 11:00 21 марта сохраняется «желтый» уровень опасности из-за возможной гололедицы.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных, а также когда в город придет настоящая весна.

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