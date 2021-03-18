Синоптики опровергли версию о загрязнении воздуха в Москве пылью из Китая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики опровергли загрязнение воздуха в Москве песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, а также в западных областях Казахстана. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает РИА Новости.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, экологическая ситуация изменилась из-за облачности и слабого ветра. Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова отметила, что загрязнение не могло быть связано с пылевыми бурями. В среду, 17 марта, погоду определял гребень повышенного атмосферного давления. Ветер был довольно слабый.

— При таких условиях у нас возможно накопление вредных примесей в утренние часы, но то, что оно не превышает никаких ПДК и так далее, не представляет угрозу — это совершенно точно, — подчеркнула Позднякова.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.

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