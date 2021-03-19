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Синоптик заявил, что россиянам придется набраться терпения в ожидании тепла
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик заявил, что россиянам придется набраться терпения в ожидании тепла

Елена Фролова

Общество

Теплая весенняя погода пока не спешит приходить на территорию центральной части России. Гражданам придется запастись терпением. При этом дневные температуры выйдут на положительные показатели уже в конце недели с 22 по 28 марта. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал НСН.

— В воскресенье, 21 марта, характер погоды будет определяться областью повышенного давления, и вечером к центру Европейской части России подойдет атмосферный фронт с запада. Температура воздуха будет держаться около нуля, а ночью опустится на один-два градуса, — отметил синоптик.

При этом, по его словам, в субботу, 20 марта, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем градусники термометров покажут от минус одного до минус трех градусов, а ночью от минус четырех до минус шести градусов по Цельсию. Умеренный, местами сильный ветер будет дуть с севера со скоростью пять-десять метров секунду.

Тем временем, с 22 марта синоптики прогнозируют умеренно прохладную погоду. Осадки в виде мокрого снега не исключены в понедельник и вторник. Воздух может прогреваться до плюс пяти-шести градусов. Как пояснил Александр Синенков, не стоит ожидать интенсивного таяния снега.

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