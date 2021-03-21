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Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил об ухудшении погоды
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил об ухудшении погоды

Елизавета Борисова

Общество

По данным синоптиков, погода в столице ухудшится в ближайшие часы. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичей ожидает мокрый снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду, возможно образование наледи на столичных дорогах. Такие погодные условия продлятся до утра понедельника, 22 марта.

Всех автомобилистов призвали не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию и не совершать внезапных маневров — обгонов и перестроений, а пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями.

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