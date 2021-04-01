Космический книжный лабиринт представит столичная библиотека

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центральная городская молодежная библиотека им. М. А. Светлова присоединится к празднованиям знаменательного события — 60-летия первого полета человека в космос. «Светловка» представит книжный лабиринт и рассказы о небесных явлениях и звездах, сообщается на сайте библиотеки.

Космический книжный лабиринт расскажет участникам мероприятий обо всех книгах по теме космоса, которые могут быть интересны персонально для каждого. С помощью лабиринта можно узнать интересные факты и события, связанные с освоением космоса. При этом сопровождать путника в лабиринте будут звезды, планеты и кометы.

Во вторник, 13 апреля, библиотека приглашает узнать о «Необыкновенных небесных явлениях». Гости познакомятся с природой солнечных и лунных затмений, метеорных дождей, болидов, комет и полярных сияний. А в пятницу, 16 апреля, здесь пройдет лекция «Сокровища звездного неба», слушатели которой узнают много интересного про самые главные объекты во Вселенной — звезды.

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