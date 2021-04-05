Квест про космос и работа в TikTok: НКО подготовили для москвичей программу на неделю

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Арбат, 24 Карта всех событий

Некоммерческие организации представили для москвичей образовательную и развлекательную программу на неделю. Жители столицы смогут помочь бездомным животным, научиться работать в TikTok или принять участие в квесте про космос.

Специалисты медиашколы НКО 5 апреля в 12:00 объяснят, как сделать TikTok инструментом для работы. Во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте» эксперты объяснят, в чем плюсы и минусы молодежной платформы.

Возле культурного центра «Вдохновение» 10 апреля в 11:00 начнется квест «Космический рейс» — о развитии космонавтики. Маршрут будет идти по юго-западу Москвы, на его прохождение потребуется шесть часов.

Кроме того, 10 апреля в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Кошки-мышки». Во время мероприятия можно будет посмотреть на выставки животных, пообщаться со специалистами, волонтерами и даже забрать любое животное к себе домой. Фестиваль пройдет по адресу улица Автозаводская, дом 18.

Забрать себе домой одинокого питомца можно будет на фестивале «Собаки, которые любят» 10 и 11 апреля. На фотовыставке будут представлены 60 собак и 30 кошек из приютов. Мероприятие пройдет по адресу улица Арбат, дом 24.

В кинотеатре «Октябрь» 11 апреля состоится «Киновечер в «Доме с маяком». Все желающие смогут посмотреть фильм «Машина Джейн Мэнсфилд» и обсудить его с продюсером картины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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