Занятия по киберспорту пройдут для школьников Москвы с 3 апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 3 апреля московских школьников ждут занятия по киберспорту, программированию, а также уроки ментальной арифметики. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Занятия состоятся в рамках проекта «КиберВесна-2021». Уроки пройдут каждую субботу с 10:00. Лекции проведут в очном формате на базе «КиберШколы» московского центра «Патриот.Спорт», сообщает агентство городских новостей «Москва».

В занятиях проекта «КиберВесна-2021» смогут поучаствовать дети от 11 до 17 лет. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Более 300 человек представят Москву на отборочных этапах WorldSkills Russia