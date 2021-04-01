Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Занятия по киберспорту пройдут для школьников Москвы с 3 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Занятия по киберспорту пройдут для школьников Москвы с 3 апреля

Кирилл Николаев

Город

С 3 апреля московских школьников ждут занятия по киберспорту, программированию, а также уроки ментальной арифметики. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Занятия состоятся в рамках проекта «КиберВесна-2021». Уроки пройдут каждую субботу с 10:00. Лекции проведут в очном формате на базе «КиберШколы» московского центра «Патриот.Спорт», сообщает агентство городских новостей «Москва».

В занятиях проекта «КиберВесна-2021» смогут поучаствовать дети от 11 до 17 лет. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Более 300 человек представят Москву на отборочных этапах WorldSkills Russia

Москвашкольникикиберспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в