Более 300 человек представят Москву на отборочных этапах WorldSkills Russia

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На отборочных соревнованиях для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) столицу представят более 300 человек. Возраст участников составляет от 12 до 25 лет.

Этапы соревнований пройдут в 2021 году в 31 регионе страны. Участники чемпионата будут состязаться в 198 компетенциях по разным направлениям, среди которых «Образование», «Сфера услуг», «Строительство и строительные технологии» и другие.

Исполняющая обязанности начальника Управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Елена Сумакова рассказала, что Москва станет самой крупной площадкой проведения отборочных соревнований. В столице их проведут с 6 апреля по 28 мая по 50 компетенциям.

— В отборочных соревнованиях примут участие более 1500 конкурсантов и экспертов из 80 регионов России, — пояснила Елена Сумакова.

Участники, которые успешно справятся с отборочным туром, пройдут в финал WorldSkills Russia, запланированный на 21-25 июля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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