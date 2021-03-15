Московских школьников и учителей пригласили на турнир по созданию головоломок

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице пройдет второй интеллектуальный турнир молодых конструкторов «Техно-бой 2.0». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Мероприятие организовано Московским центром качества образования. Оно пройдет в обновленной виртуальной лаборатории «Логитариум» в Московской электронной школе. Школьные команды (по два ученика 7–9-х и 10–11-х классов и педагог-наставник) будут соревноваться в создании и решении технических головоломок.

Отборочный тур пройдет с 22 по 31 марта. Участникам нужно будет создать головоломки на примере авторской машины Голдберга. Десять лучших команд выйдут в финал. На заключительном этапе участникам предстоит решить девять головоломок, созданных соперниками.

Регистрация на турнир продлится до 21 марта.

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