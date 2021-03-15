Московские дошкольники смогут принять участие в онлайн-баттле «Космическое путешествие»

Фото: АГН Москва

Дошкольники столицы в возрасте от пяти до семи лет могут поучаствовать в командном онлайн-баттле, посвященном юбилею первого полета человека в космос. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в понедельник, 15 марта.

— На первом этапе участники представят свою команду, записав видеовизитку продолжительностью не более минуты. Также дошкольникам предлагается проявить фантазию и вместе с воспитателем создать макет изобретения, связанного с космосом, — сказано в сообщении ведомства.

С 29 по 31 марта педагогу-наставнику необходимо зарегистрировать команду на сайте Городского методического центра, затем загрузить видео в облачное хранилище, а потом опубликовать ссылки на них в личном кабинете. Финал конкурса пройдет с 8 по 12 апреля в дистанционном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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