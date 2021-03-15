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Столичные музеи и библиотеки подготовили программу для детей на неделю
Фото: Pixabay

Столичные музеи и библиотеки подготовили программу для детей на неделю

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Подольских Курсантов, 14к1 Карта всех событий

Парки, библиотеки и музеи столицы подготовили для юных москвичей программу с 15 по 21 марта.

Онлайн-лекцию о наследии великого художника Леонардо да Винчи проведут в Доме Гоголя 16 марта в 19:00. Дети узнают об его главных шедеврах и инженерных изобретениях. Спектакль «Между нами двумя» покажет детали беседы между императором Александром I и полководцем Михаилом Кутузовым. Будет интересно тем, кто хочет больше узнать об Отечественной войне 1812 года.

Мастер-класс по детской технике речи «Юный оратор» устроят в библиотеке № 169 в 17:00 16 марта. Схожее мероприятие пройдет и 20 марта в 17:00 в библиотеке № 181. Еще одно мероприятие, которое пройдет среди книг, расскажет о французском писателе Антуане де Сент-Экзюпери в рамках мероприятия «Окно во Францию». Библиотека № 7 имени Сент-Экзюпери, 15:00, 17 марта.

Подробнее о программе на следующую неделю можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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