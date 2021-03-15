Столичные парки подготовили для горожан культурную программу на неделю

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В парках столицы с 15 по 21 марта пройдут лекции, мастер-классы, концерты, а также экскурсии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, редкие снимки семьи императора Николая II можно будет увидеть ежедневно в 16:00 в городке имени Баумана музея-заповедника «Измайлово». Экспозиция включает фотографии, снятые с 1896 по 1917 год.

Фото: Wikipedia

В музее-заповеднике «Коломенское» горожане смогут посетить деревянный дворец царя Алексея Михайловича и услышать истории из его жизни. Экскурсия доступна в 10:00, 12:00 и 15:00. Необходимо приобрести билет.

Большой зал центра творчества Таганского парка представит зрителям спектакль «Я на Шостаковича, 5» 21 марта в 19:30, вход — по билетам. А посетители музея-заповедника «Царицыно» получат возможность послушать концерт камерной музыки «Воспоминание о Франции». Ансамбль Nouvelle сыграет музыку французских композиторов XVIII–XX веков.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.

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