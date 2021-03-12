Дни Крыма пройдут в Москве с 18 по 21 марта

Фото: glava.rk.gov.ru

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Традиционные Дни Крыма пройдут в столице с 18 по 21 марта. Мероприятия состоятся в рамках реализации программы межрегионального сотрудничества.

В столице откроются различные выставки, посвященные жизни и истории Крыма. Также в городе пройдет праздничный концерт. Старт мероприятиям даст праздничный концерт, который пройдет 18 марта 2021 года в «Лужниках».

В разных точках Москвы откроются туристические шале. Жители столицы смогут узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть выставку достопримечательностей. Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка «Крым сегодня». Посетители увидят фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова.

С 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История». На экспозиции представят свыше 100 цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Заявление Украины о планах по «возвращению» Крыма прокомментировали в Совфеде