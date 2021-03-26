«Космический диктант» пройдет в центре на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ зовет москвичей 11 апреля, накануне 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина, принять участие в «Космическом диктанте». Все желающие могут проверить свои знания, ответив на разные вопросы о космосе, и побороться за ценные призы.

В этом году «Космический диктант» состоится в офлайн- и онлайн-формате. Лично принять участие можно будет по предварительной регистрации, которая откроется на сайте центра.

Ведущим диктанта традиционно станет летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

Посетителям предстоит ответить на 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое.

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