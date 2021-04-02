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Выставка «Космос наш!» пройдет в галерее ARTSTORY
Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Выставка «Космос наш!» пройдет в галерее ARTSTORY

Ольга Маркова

Культура

Галерея ARTSTORY представляет выставочный проект «Космос наш!», исследующий космическую тему в работах художников XXI века. Выставка приурочена к Дню космонавтики и открыта в галерее с 8 апреля по 30 мая, сообщается на сайте организации.

Свой взгляд на космическую тему представляют 40 художников из Москвы и разных городов России. Авторы создали уникальные произведения, объединенные одной темой: космос и его восприятие в современном обществе. Многие из них были задуманы и исполнены специально для этого проекта. Работы различны не только по техническому воплощению, но и по стилевому решению, а также по смысловому наполнению. Все это — художественные интерпретации, демонстрирующие отношение современных авторов к полетам, небу, ракетам, космонавтам, спутникам, знаменитым ученым и конструкторам.

Перед зрителями предстают как отображения реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в ней.

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Современное искусствовыставкаДень космонавтики
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