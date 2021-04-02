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ВДНХ представила советские плакаты о покорении космоса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ВДНХ представила советские плакаты о покорении космоса

Ольга Маркова

Культура

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в рамках Года космоса на выставке открыта экспозиция «Первые в мире», на которой представлено около 100 советских плакатов о покорении космоса. Она подготовлена на основе фондовых материалов музея космонавтики.

Экспозиция состоит из трех тематических разделов: «Человеку путь открыт!», «Да будет мир!» и «Сыны Октября — пионеры Вселенной!».

В первом разделе посетители могут ознакомиться с плакатами, посвященными советской космической программе. В раздел вошли плакаты с изображением первых летчиков-космонавтов.

Второй тематический блок рассказывает о влиянии космических полетов на повседневную жизнь. Здесь космические символы выступают неотъемлемыми элементами плакатов, приуроченных к Новому году и другим праздникам.

Яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР можно увидеть в третьем разделе. В этих плакатах особенно подчеркивается роль коммунистической партии в освоении космоса и первенство Советского Союза в мировой космической гонке.

Читайте также: Выставка «Первый» к юбилею полета в космос откроется в Музее космонавтики

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