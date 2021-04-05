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Выставка «Космос становится ближе» открылась в музее «Пресня»
Фото: pexels.com/pixabay.com

Выставка «Космос становится ближе» открылась в музее «Пресня»

Ольга Маркова

Культура

Музей «Пресня» представил выставку «Космос становится ближе», посвященную 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Выставка продлится до 24 июля, сообщается на сайте музея.

В экспозиции представлены вещевые, документальные и художественные коллекции Государственного центрального музея современной истории России.

Выставка состоит из четырех разделов: «Наступление космической эры. Агитационный и патриотический плакат на тему «Советский космос»; «Событие вселенского масштаба. Жизнь до и после полета»; «Начало космической эры в повседневной жизни»; «Я хочу быть космонавтом. Воспитание нового прогрессивного поколения советских граждан».

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