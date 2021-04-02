Показы фильмов ко Дню космонавтики пройдут в Москино

кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

В кинотеатрах сети «Москино» ко Дню космонавтики пройдут бесплатные показы фильмов. Зрителей ждут 11 и 12 апреля в кинотеатрах «Вымпел», «Факел», «Тула», «Спутник», «Салют», «Искра» и «Юность», сообщается на сайте Москино.

Зрители смогут увидеть подростковый сай-фай Ричарда Викторова «Отроки во Вселенной», где звездолет с юными космонавтами приземляется на планету Альфа Кассиопеи, которая похожа на Землю.

Годом ранее Ричард Викторов снял первую часть дилогии — ленту «Москва — Кассиопея», которую также можно будет увидеть в праздничные дни. Зрителям предстоит увидеть замечательную, слегка наивную фантастику с Иннокентием Смоктуновским в роли загадочного и всемогущего И. О. О.

Порадуют гостей кинотеатры и сатирической комедией Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Зрителей ждет встреча с роботами-вершителями и обитателями планеты Плюк. Многие словечки и фразы на чатланском языке ушли из фильма в народ.

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