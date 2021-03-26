Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
День космонавтики отметят большим фестивалем в детской библиотеке
Фото: pixabay.com

День космонавтики отметят большим фестивалем в детской библиотеке

Ольга Маркова

Культура

День космонавтики в Российской государственной детской библиотеке отметят большим фестивалем науки. Весенний форум пройдет с 9 по 11 апреля.

Дети и их родители увидят космическое шоу, главные герои которого посетят три планеты: Марс, Венеру и Сатурн. Здесь они столкнутся с препятствиями, расскажут о научных фактах, проведут эксперименты и продемонстрируют удивительные явления с помощью науки.

На празднике будут работать увлекательные интерактивные зоны: «Я шагаю по планете», «Археологические раскопки», «Лунное путешествие» и «Один день из жизни трилобита». Участники мероприятия смогут самостоятельно провести эксперименты, раскопать артефакты, узнать подробности жизни на Луне и о том, кто населял нашу планету более 400 миллионов лет.

Читайте также: Выставка «Идущий к звездам» откроется в Музее Востока

фестивалькосмоснаука
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте