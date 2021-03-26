День космонавтики отметят большим фестивалем в детской библиотеке

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День космонавтики в Российской государственной детской библиотеке отметят большим фестивалем науки. Весенний форум пройдет с 9 по 11 апреля.

Дети и их родители увидят космическое шоу, главные герои которого посетят три планеты: Марс, Венеру и Сатурн. Здесь они столкнутся с препятствиями, расскажут о научных фактах, проведут эксперименты и продемонстрируют удивительные явления с помощью науки.

На празднике будут работать увлекательные интерактивные зоны: «Я шагаю по планете», «Археологические раскопки», «Лунное путешествие» и «Один день из жизни трилобита». Участники мероприятия смогут самостоятельно провести эксперименты, раскопать артефакты, узнать подробности жизни на Луне и о том, кто населял нашу планету более 400 миллионов лет.

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