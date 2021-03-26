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Выставка «Идущий к звездам» откроется в музее Востока
Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Выставка «Идущий к звездам» откроется в музее Востока

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей Востока подготовил выставку художника-космиста Бориса Смирнова-Русецкого «Идущий к звездам». Экспозиция приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет вокруг планеты Земля. Выставка будет открыта с 7 апреля по 16 мая, сообщается на сайте музея.

На выставке будет представлено около 20 живописных картин Бориса Смирнова-Русецкого, большинство из которых относятся к циклу «Космос». Эти работы величественны и лиричны одновременно. Они создают ощущение торжественности и внутренней гармонии.

Физическое освоение космоса было бы невозможно без его философского и художественного осмысления. Воображение художников-космистов стремилось расширить горизонт сознания, откликнуться на космические вызовы. Их творчество органично вписывается в контекст исканий «русского космизма», представителями которого были Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский.

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