«Космическая неделя» пройдет к юбилею полета Гагарина

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К юбилею полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина пройдет «Космическая неделя» на «Ретро FM» с 5 по 12 апреля.

Радиостанция приглашает своих слушателей отправиться в «Большое космическое путешествие». Принять участие в этой суперигре может каждый, кто заполнит специальную форму на сайте и дождется звонка от ведущих Утреннего шоу «Первая Смена» Александра Минаева и Евы Корсаковой. Сразу трое победителей получат суперприз – полностью оплаченный тур на космодром Байконур и возможность увидеть запуск пилотируемого корабля. А в программе по заявкам «Феличита» будут разыграны приглашения на уникальную экскурсию в Звёздный городок.

В студию «Ретро FM» придут начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герой Российской Федерации Павел Власов и Герои Советского Союза и Российской Федерации, прославленные летчики–космонавты Виктор Савиных, Александр Лазуткин, Елена Серова, Алексей Овчинин и Олег Скрипочка. Почетные гости ответят на вопросы слушателей и расскажут самые интересные подробности о подготовке к полетам, жизни и работе на борту орбитальных станций «МИР», «Салют», МКС и о том, как в действительности выглядит Земля в иллюминаторе, и снится ли членам экипажа та самая «трава у дома».

«Космическая неделя» — большой ежегодный проект, посвященный самым ярким страницам истории освоения внеземного пространства и главным достижениям нашей страны в этой области.

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