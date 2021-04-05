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Спецпроект «Мечтай, воплощай!» в честь освоения космоса запустили в Подмосковье
Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Спецпроект «Мечтай, воплощай!» в честь освоения космоса запустили в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Специальный проект «Мечтай, воплощай!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос, а также вкладу Московской области в освоение космического пространства, стартовал в регионе.

Подмосковье считается центром космической отрасли России. Именно здесь находятся 17 предприятий ракетно-космической отрасли, где в общей сложности заняты свыше 40 тысяч человек. Кроме того, первые победы в покорении Вселенной связаны со столичным регионом, а также его героями, о которых рассказывает новый проект.

Профессия космонавта — это тяжелый и самоотверженный труд, отмечает РИАМО. В Центре подготовки космонавтов, расположенном в подмосковном Звездном городке, ежедневно проводят тренировки и испытания возможных и будущих покорителей космоса. Благодаря спецпроекту получится узнать о том, что такое «космическое» здоровье, а также каким образом претенденты в космонавты проходят отбор.

К примеру, читатели узнают о требованиях к росту, весу и даже к размеру обуви кандидатов в космонавты. Помимо этого, существуют определенные пожелания к качествам, которыми должны обладать будущие покорители космического пространства. Для этого даже существует специальный тест, который каждый может пройти на портале правительства Московской области.

Помимо этого, спецпроект дает возможность познакомиться с космонавтами, родившимися на территории Подмосковья. Среди них Максим Сураев, Елена Серова, Александр Скворцов и другие. Вместе с тем желающие узнают о стратегических предприятиях космической отрасли в Московской области.

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проекткосмонавтМосковская область
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