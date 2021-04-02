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День космонавтики отметят в парке «Кузьминки»
Фото: Вечерняя Москва

День космонавтики отметят в парке «Кузьминки»

Ольга Маркова

Культура

Парк культуры и отдыха «Кузьминки» приглашает посетителей принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики. В этом году наша страна отмечает 60-летие первого полета человека в космос.

12 апреля, в понедельник, здесь пройдет лекция «Вклад космонавтики и космической техники в исследования нашей Вселенной». Слушателям расскажут о тайнах космоса, сообщается на сайте парка.

Вечером гости парка смогут понаблюдать в телескоп за небесными светилами. Им расскажут о созвездиях, Луне, планетах и галактиках. Астрономические наблюдения проведет сообщество любителей астрономии «Урания».

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