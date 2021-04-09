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Летчик-космонавт Роман Романенко проведет 12 апреля посвященный Дню космонавтики стрим
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летчик-космонавт Роман Романенко проведет 12 апреля посвященный Дню космонавтики стрим

Иван Юминов

Общество

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко проведет 12 апреля стрим, посвященный Дню космонавтики. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram в пятницу, 9 апреля.

— Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на Международной космической станции, какие исследования проводят космонавты и как эксперименты на орбите помогают земной науке. 60-летие первого полета человека в космос, юбилей подвига Гагарина — отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни, — сообщил он.

Зрители в том числе смогут узнать, как принять душ в космосе, за что космонавты получают звание Героя России и можно ли пить газировку на орбите. Трансляция пройдет в 8:30 по Москве на странице Романенко в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что космический корабль «Ю. А. Гагарин» причалил к МКС.

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