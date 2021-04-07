Музей современной истории расскажет о «Супергероях советской эпохи»

Фото: roscosmos.ru / Олег Скрипочка

Музей современной истории России приглашает москвичей на мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Программа в музее и его филиалах стартует 10 апреля, сообщается на сайте организации.

В главном здании музея современной истории в воскресенье, 11 апреля, пройдет экскурсия «Супергерои советской эпохи». Ее участники перенесутся в эпоху 1950–1960 годов. Программа расскажет о советских супергероях: космонавтах, спортсменах, полярниках, киноактерах.

В четверг, 15 апреля, здесь же состоится лекция «1961: советский человек в космосе. Победа в борьбе за умы», которую прочтет заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.

Наша страна не раз побеждала на полях сражений. Но во все времена гораздо реже ей доводилось первенствовать в международной борьбе за умы. И вот в 1957–1961 годах советские конструкторы, инженеры и космонавты стали первопроходцами космической орбиты. Поражение вынуждены были признать и американцы, для которых первенство СССР в космосе стало болезненным ударом.

Филиал музея современной истории России — музей «Пресня» — приглашает посетителей 10 и 11 апреля на экскурсии по выставке «Космос становится ближе». Выставка приурочена к 60-летней годовщине запуска корабля «Восток-1» и полета Юрия Гагарина.

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