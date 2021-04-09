Космический корабль «Ю. А. Гагарин» причалил к МКС

Фото: Роскосмос

Российский пилотируемый космический корабль «Ю. А. Гагарин», или «Союз МС-18», причалил к Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные трансляции Роскосмоса с космодрома Байконур.

Корабль запустили с космодрома Байконур на МКС в 10:42 по московскому времени в пятницу, 9 апреля. Корабль должен был причалить к МКС в этот же день в 14:07 по московскому времени.

Стыковка прошла в штатном автоматическом режиме к модулю «Рассвет».

Запуск ракеты состоялся в преддверии 60-летия полета в космос космонавта Юрия Гагарина. В честь юбилея на обшивку корабля нанесли надпись «Ю. А. Гагарин».

На корабле в космос отправились российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Вместе с ними к МКС полетел американец Марк Ванде Хай. На МКС их встретят россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, четыре американских астронавта и один японский космонавт.

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