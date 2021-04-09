Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Космический корабль «Ю. А. Гагарин» причалил к МКС
Фото: Роскосмос

Космический корабль «Ю. А. Гагарин» причалил к МКС

Анастасия Волоснова

Общество

Российский пилотируемый космический корабль «Ю. А. Гагарин», или «Союз МС-18», причалил к Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные трансляции Роскосмоса с космодрома Байконур.

Корабль запустили с космодрома Байконур на МКС в 10:42 по московскому времени в пятницу, 9 апреля. Корабль должен был причалить к МКС в этот же день в 14:07 по московскому времени.

Стыковка прошла в штатном автоматическом режиме к модулю «Рассвет».

Запуск ракеты состоялся в преддверии 60-летия полета в космос космонавта Юрия Гагарина. В честь юбилея на обшивку корабля нанесли надпись «Ю. А. Гагарин».

На корабле в космос отправились российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Вместе с ними к МКС полетел американец Марк Ванде Хай. На МКС их встретят россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, четыре американских астронавта и один японский космонавт.

Читайте также: Пора в космос: как на ВДНХ отметят День космонавтики

КосмосМКСкосмодром Байконур
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в