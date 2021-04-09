Пора в космос: как на ВДНХ отметят День космонавтики

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы отметить День космонавтики. Праздничные мероприятия пройдут с 9 по 12 апреля. В эти дни посетителей ждут встречи с космонавтами, экскурсии, кинопоказы, научные лекции.

Начнется празднование Дня космонавтики 9 апреля с прямой трансляции в соцсети ВДНХ «Одноклассники» стыковки с МКС пилотируемого корабля «Союз МС-18». Комментировать стыковку будет летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин.

С 10 по 12 апреля на ВДНХ пройдет международный фестиваль «Пора в космос», где посетители смогут встретиться с легендами отечественной космонавтики — ветеранами-космонавтами и учеными. А в павильоне «Умный город» состоятся тематические лекции инженеров и ученых.

В воскресенье, 11 апреля, Федор Юрчихин проведет экскурсии по центру «Космонавтика и авиация», в рамках которых можно совершить путешествие в мир истории отечественной космонавтики.

Космические экскурсии ждут гостей ВДНХ 11 и 12 апреля и по территории выставки. На них можно узнать о первых полетах в космос, о станции «Луна-9» и советском космическом корабле «Союз». Экскурсанты узнают о визите Юрия Гагарина на ВДНХ и каштановой аллее Космонавтов. Маршрут пройдет от главного входа по Центральной аллее до центра «Космонавтика и авиация».

Кроме того, 12 апреля в центре «Космонавтика и авиация» пройдут бесплатные обзорные экскурсии, где посетители узнают интересные подробности из истории отечественной космонавтики.

В воскресенье, 11 апреля, в центре «Космонавтика и авиация» пройдет спектакль для взрослых и детей «Космолет № 1», поставленный режиссером Виктором Алферовым по книге детских стихов Веры Полозковой. Здесь же вечером выступит инди-группа On-The-Go в сопровождении симфонического оркестра. А на следующий день, 12 апреля, в оранжерее павильона № 14 Азербайджанской Республики состоится концерт ансамбля камерной музыки Simple Music Ensemble.

С космокомиксами и историями о реальном космосе и вымышленных внеземных приключениях можно познакомиться в доме комиксов Takapulta 11 апреля. Встречу проведет учитель истории и коллекционер комиксов Никита Гайнулин.

В центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ 11 апреля состоится лекция «Космос в представлении средневекового человека», участники которой обсудят, что древнерусские книжники знали о зодиакальном круге и античной астрономии.

Музей кино ждет гостей 11 апреля на показ научно-фантастического фильма Ричарда Викторова «Москва — Кассиопея», а 12 апреля — на онлайн-лекции «Павел Клушанцев и Стенли Кубрик: звездный союз» и «Место назначения: Земля».

Некоторые мероприятия пройдут бесплатно, но принять участие в них можно по обязательной предварительной регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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