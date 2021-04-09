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Космический корабль «Ю.А. Гагарин» стартовал с Байконура
Фото: Роскосмос

Космический корабль «Ю.А. Гагарин» стартовал с Байконура

Анастасия Волоснова

Общество

Российский пилотируемый космический корабль «Ю.А. Гагарин» или «Союз МС-18» запустили с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. Запуск состоялся утром в пятницу, 9 апреля.

О взлете ракеты со стартовой площадки сигнализировал сработавший датчик, который зафиксировали специалисты.

— Есть контакт подъема, — объявил диктор, когда из двигателей космического корабля вырвалось пламя.

Уточняется, что запуск ракеты состоялся в преддверии 60-летия полета в космос космонавта Юрия Гагарина. В честь юбилея на обшивку корабля нанесли надпись «Ю.А. Гагарин».

На корабле в космос отправились российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Вместе с ними на борту космического корабля к МКС полетел американец Марк Ванде Хай.

Корабль причалит к МКС в 14:07 по московскому времени, пишет РИА Новости.

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