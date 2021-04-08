День космонавтики и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Павел Волков, Вечерняя Москва

Приближаются апрельские выходные. В город пришла настоящая метеорологическая весна, и уже это обстоятельство гонит на улицу. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 10 и 11 апреля и станут дополнительным стимулом встать с уютного дивана.

Открывает обзор самое важное событие, повлиявшее на всю дальнейшую историю человечества, - День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин, сказав свое знаменитое «Поехали», отправился покорять просторы Вселенной. В этом году наша страна отмечает 60-летие события многочисленными праздничными мероприятиями, часть из которых пройдет накануне, в ближайшие выходные.

Так, в Московском планетарии посетителям представят фотовыставку «Юрий Гагарин. Первый в космосе», которая расскажет о жизненном пути Гагарина и о тех людях, которые подготовили его полет. А в Большом звездном зале можно увидеть полнокупольные фильмы о космосе, предварять которые будут лекции «Небо Гагарина».

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в воскресенье, 11 апреля, приглашает испытать свою эрудицию в«Космическом диктанте». Ведущим диктанта станет летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

10 и 11 апреля на территории центра «Весна» откроется настоящий космический город, в котором юные москвичи могут познакомиться с невероятными «космическими» профессиями.

Не останутся в стороне от празднований и московские парки. Так, парк «Северное Тушино» представит гостям фотовыставку «Наш Гагарин», подготовленную совместно с Музеем космонавтики. В «Музеоне» вдоль Крымской набережной посетители могут увидеть фотовыставку, где на архивных фотографиях запечатлены важные моменты из жизни первого. А Лианозовский парк 11 апреля приглашает на мастер-класс «Пластилиновый астронавт».

Необычная «интерактивно-игровая» выставка ждет детей и взрослых в ближайшие выходные в комплексе «T-Modul» на Тишинке. Выставка-фестиваль «Куклы и мишки Тедди» представляет не только новые образы главных героев, но и отреставрированные бесценные игрушки прошлых веков.

Фото: Pixabay

Гостей выставки ждут в «Медведариуме», где представлены мишки Тедди из музейных коллекций, миниатюрные мишки, мохеровые, плюшевые, с классическим дизайном и крейзи, винтажные и современные, а также друзья Тедди.

Несколько «естественнонаучных» мероприятий в ближайшие выходные, 10 и 11 апреля, ждет самых любопытных жителей города. Посвящены они будут совершенно разным событиям.

Так, в Российской государственной детской библиотеке большим фестивалем науки отметят День космонавтики. Гости увидят космическое шоу, главные герои которого посетят три планеты: Марс, Венеру и Сатурн. Участники мероприятия смогут провести эксперименты, раскопать артефакты, узнать подробности жизни на Луне и о том, кто населял нашу планету более 400 миллионов лет.

В воскресенье, 11 апреля, в Зоологическом музее отметят Всемирный день грызуна. Гостей ожидает встреча с живыми героями праздника. Здесь можно узнать, кто приходил в гости к Мухе-Цокотухе и «Зачем тебе такие зубы?». А еще для взрослых и детей пройдут две экскурсии: обзорная по всем залам музея и «Птицы земного шара».

Биологический музей им. Тимирязева 11 апреля пригласил взрослых и детей принять участие в Дне экспериментов. Здесь можно попасть в «Медицинский кабинет» и самому стать настоящим врачом: воочию увидеть паразитов; посетить тематические занятия «Химические секреты подземных вод», «Технический гений природы», «Царство минералов, или Зачем человеку камни» и «Жизнь в каменном веке».

Фото: «Вечерняя Москва»

Поклонников художественно-исторических выставок ждут в ближайшие выходные в Гостином дворе, где в ближайшие выходные состоится премьера выставки «Возвращение в Россию. Эльвира Еропкина — мастер художественного фарфора». С творчеством художницы на Ломоносовском (Императорском) фарфоровом заводе возродились утраченные в 60-е годы традиции жанровой скульптуры. Тематика ее произведений обращена к образам современников, сказочных и литературных персонажей, к героям театральных и балетных постановок. На выставке представлены авторские предметы из личного собрания художницы.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 8 апреля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: игровой «Мортал Комбат», фантастический «100% волк», военная драма «Уроки фарси», драма «Минари» и прекрасные документальные ленты - «Книга Моря» и «24 снега».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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