Инопланетная живопись и астронавт из пластилина: как парки отметят День космонавтики

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия 12 апреля отметит День космонавтики. К 60-летию первого полета человека в космос парки Москвы подготовили разнообразную программу, которая включает выставки, мастер-классы, лекции, познавательные занятия. Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на официальной странице Мосгорпарка.

Так, Парк Горького приглашает посетителей 12 апреля на лекцию «Космос и искусство». В изобразительном искусстве самым известным представителем русского космизма был Николай Рерих. На лекции также покажут работы представителей футуризма и супрематизма: Казимира Малевича и Натальи Гончаровой. Особое место в лекции будет отведено космонавтам-художникам: Алексею Леонову и Владимиру Джанибекову.

До 30 апреля в «Музеоне» вдоль Крымской набережной посетители могут увидеть фотовыставку, где на архивных фотографиях запечатлены важные моменты из жизни первого космонавта Юрия Гагарина.

В Саду астрономов парка «Сокольники» 17 апреля пройдет тематический праздник «Инопланетная живопись». Посетителям предложат посмотреть фильм про космос в импровизированном планетарии. Гости смогут попробовать себя в роли покорителей космоса.

В парке «Красная Пресня» и в саду «Эрмитаж» с 12 апреля можно посетить фотовыставку «Дверь во Вселенную открыта». Посетители увидят уникальные фотографии, изображающие советских и российских космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, а также работу и подготовку к полетам.

Артисты уличного театра «Черный квадрат» 12 апреля представят перформанс «Наука о космосе» на сцене центра Fili Hall в Филевском парке. Гостей ждут шоу с химическими экспериментами, эквилибр на руках и стульях, фокусы, жонглирование, выступления акробатов.

В парке «Северное Тушино» на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец» пройдет показ цикла фильмов о космонавтике, науке и фантастике. 8 апреля можно увидеть «Солярис», 15 апреля — фильм «Кин-дза-дза», а 22 апреля — «Лунную радугу».

Таганский парк 12 апреля предлагает посетить тематический мастер-класс по флюид-арту — рисованию жидким акрилом. Перед занятием пройдет лекция об истории покорения космоса.

Лианозовский парк 11 апреля приглашает на мастер-класс «Пластилиновый астронавт». Участников научат делать космонавтов и другие космические фигуры.

Парк «Кузьминки» в День космонавтики приглашает посетить лекцию «Вклад космонавтики и космической техники в исследования нашей Вселенной».

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