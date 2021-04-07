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Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в выходные
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в выходные

Кирилл Николаев

Город

В предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до плюс 12–15 градусов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на субботу, 10 апреля, ожидается от нуля до минус 2 градусов. Днем потеплеет до плюс 12–14 градусов. Осадков не ожидается. В воскресенье, 11 апреля, воздух прогреется до плюс 12–15 градусов.

Вильфанд отметил, что в выходные в Москве прогнозируется высокое атмосферное давление. Также возможны резкие колебания атмосферного давления в 20 единиц и более, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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