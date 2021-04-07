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Москвичей предупредили о ливне и зарядах мокрого снега 8 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о ливне и зарядах мокрого снега 8 апреля

Виктория Родимкина

Город

Балканский циклон принесет в четверг, 8 апреля, в столицу до 40 процентов месячной нормы осадков в виде ливня и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 7 апреля.

— Балканский циклон принесет много осадков — до 17 миллиметров. Это 40 процентов месячной нормы. И самое забавное — это то, что он нам принесет осадки обложного и ливневого характера, переходящего в заряды мокрого снега, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик рассказал, что пик осадков придется на утро, может сформироваться снежный покров высотой до 3–8 сантиметров. Он быстро растает — в течение суток.

При этом в столице 8 апреля ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 10 метров в секунду, добавил специалист.

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