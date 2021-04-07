Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики пообещали москвичам супервесну на следующей неделе
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики пообещали москвичам супервесну на следующей неделе

Виктория Родимкина

Город

В столице в ближайшие выходные — 10 и 11 апреля — ожидается много солнца, отсутствие осадков и до плюс 16 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 7 апреля.

По его словам, к выходным на город выйдет антициклон, который подарит горожанам хорошую погоду и южный ветер.

— Даже ночами будет не прохладнее нуля — плюс пяти градусов. А днем плюс 11 — плюс 16 градусов. На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую супервесну, когда днем воздух будет прогреваться до плюс 15–20 градусов, — сказал Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что в городе будет «идеальная весенняя погода» с хорошим прогревом и поступлением сухого воздуха из пустынь Средней Азии, передает РИА Новости.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра и мокрого снега

погода в столицепрогноз погодывесна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Все мнения
О проекте
Читайте нас в