Синоптики пообещали москвичам супервесну на следующей неделе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице в ближайшие выходные — 10 и 11 апреля — ожидается много солнца, отсутствие осадков и до плюс 16 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 7 апреля.

По его словам, к выходным на город выйдет антициклон, который подарит горожанам хорошую погоду и южный ветер.

— Даже ночами будет не прохладнее нуля — плюс пяти градусов. А днем плюс 11 — плюс 16 градусов. На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую супервесну, когда днем воздух будет прогреваться до плюс 15–20 градусов, — сказал Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что в городе будет «идеальная весенняя погода» с хорошим прогревом и поступлением сухого воздуха из пустынь Средней Азии, передает РИА Новости.

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