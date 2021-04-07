«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра и мокрого снега

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за мокрого снега и порывистого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в среду, 7 апреля.

По данным метеослужбы, предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 четверга, 8 апреля. Порывы ветра в городе могут достигать 15 метров в секунду, а местами — до 18 метров в секунду.

Гидрометцентр добавил, что со среды до пятницы в Москве ожидается облачная и сырая погода, в четверг дождь сменится мокрым снегом.

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