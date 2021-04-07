Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра и мокрого снега
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра и мокрого снега

Виктория Родимкина

Город

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за мокрого снега и порывистого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в среду, 7 апреля.

По данным метеослужбы, предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 четверга, 8 апреля. Порывы ветра в городе могут достигать 15 метров в секунду, а местами — до 18 метров в секунду.

Гидрометцентр добавил, что со среды до пятницы в Москве ожидается облачная и сырая погода, в четверг дождь сменится мокрым снегом.

Читайте также: Синоптики предупредили о дожде и сильном ветре в столице 7 апреля

мокрый снег«Желтый» уровень погодной опасностипрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в