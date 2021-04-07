Синоптики предупредили о дожде и сильном ветре в столице 7 апреля

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В среду, 7 апреля, погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона и его атмосферные фронты. Они принесли облачную погоду, временами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит 110-12 градусов выше нуля, в Подмосковье возможно от семи до 12 градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 12 до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40 процентов. В приземном слое воздуха будет ощущаться дефицит кислорода, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что четверг, 8 апреля, будет в центральной части Европейской России хмурым, а суббота и воскресенье, 10-11 апреля, напротив, окажутся солнечными.

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