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Вильфанд пообещал россиянам солнечные выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вильфанд пообещал россиянам солнечные выходные

Татьяна Плотникова

Общество

Четверг, 8 апреля, будет в центральной части Европейской России хмурым, а суббота и воскресенье, 10-11 апреля, напротив, окажутся солнечными. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, происходит «очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода». Во второй половине среды, 7 апреля, прогнозируется умеренный дождь, а на следующий день Москва окажется в центре циклона, поэтому будет облачно и хмуро.

Атмосферное давление в четверг, 8 апреля, будет на 15-20 миллиметров ртутного столба ниже нормативного значения. Затем показатель начнет расти, разница между ночными и дневными температурами воздуха станет заметнее — это характерно для центра Европейской России.

Вильфанд рассказал, что в субботу, 10 апреля, днем ожидается до 13 градусов тепла, в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до нуля. Однако днем воздух прогреется до 15 градусов.

— Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее стало известно, что 6 апреля температура воздуха в Москве впервые с начала месяца превысила десять градусов.

Читайте также: Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в апреле

погода в РоссииГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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