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Температура в Москве превысила 10 градусов впервые с начала апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Температура в Москве превысила 10 градусов впервые с начала апреля

Кирилл Николаев

Город

Впервые с начала апреля температура воздуха в Москве превысила плюс 10 градусов. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, в течение дня порывы ветра в столице достигали 15 метров в секунду. Сильный ветер не помешал прогреву воздуха.

Ветренная погода сохранится в столице в ближайшие два дня, но тепло задержится ненадолго. Уже в четверг, 8 апреля, в Москве резко похолодает. Температура воздуха днем составит не выше 7 градусов.

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