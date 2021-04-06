Температура в Москве превысила 10 градусов впервые с начала апреля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Впервые с начала апреля температура воздуха в Москве превысила плюс 10 градусов. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, в течение дня порывы ветра в столице достигали 15 метров в секунду. Сильный ветер не помешал прогреву воздуха.

Ветренная погода сохранится в столице в ближайшие два дня, но тепло задержится ненадолго. Уже в четверг, 8 апреля, в Москве резко похолодает. Температура воздуха днем составит не выше 7 градусов.

Читайте также: Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков