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Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков

Кирилл Николаев

Город

В Москву придет глубокий антициклон. В связи с этим в столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, погода в столице испортится со среды, 7 апреля. В Москве ожидаются снегопад и усиление ветра. Ночью не исключены заморозки.

Синоптики отметили, что за несколько дней в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы. К выходным температура начнет подниматься, из-за облаков выглянет солнце.

Ранее синоптик предупредил о возвращении дождей в Центральную Россию в среду, 7 апреля.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра 6 апреля

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