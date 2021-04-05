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Синоптик предупредил, что дожди вернутся в Центральную Россию 7 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик предупредил, что дожди вернутся в Центральную Россию 7 апреля

Юлия Курганова

Общество

Центр циклона приблизится к регионам Центрального федерального округа в среду, 7 апреля. В связи с этим начнутся дожди и значительно понизится атмосферное давление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Этот циклон, который будет перемешаться к нам с запада, его центр будет приближаться, теплые воздушные массы еще будут и в среду, будет натекать облачность. Начнутся дожди, особенно заметными они будут во второй половине дня. Это касается всего Центрального федерального округа, — рассказал он.

Синоптик добавил, что с приближением центра циклона начнет понижаться атмосферное давление. Оно упадет до 730-733 миллиметров ртутного столба к четвергу, 8 апреля. Норма атмосферного давления является 748 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в этот период будет в диапазоне плюс 5-10 градусов, отметил Вильфанд, передает ТАСС.

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Роман ВильфанддождьЦентральный федеральный округ
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