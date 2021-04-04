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Синоптик рассказал о приходе весенней погоды в Москву в конце следующей недели
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптик рассказал о приходе весенней погоды в Москву в конце следующей недели

Илья Ашуров

Город

В следующие выходные в Москве наступит фенологическая весна, температура воздуха поднимается до плюс 14 градусов. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Благодаря выходу антициклона 10 и 11 апреля (суббота и воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха вкупе с теплым южным ветром усилится до плюс 9–14 градусов, да и ночами уже будет не прохладнее: от минус 1 до плюс 4 градусов, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Тишковец добавил, что грядущее потепление знаменует собой начало пробуждения природы и приход климатической весны. Также синоптик посоветовал автомобилистам уже планировать смену зимней резины, так как зимний автосезон почти завершен.

Читайте также: Синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели

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